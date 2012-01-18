版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 18:25 BJT

〔香港个股〕中海油称尚没有蓬莱19-3油田复产时间表--CEO

路透香港1月18日电---中国海洋石油(0883.HK)周三称,该公司尚没有蓬莱19-3油田复产时间表

中海油首席执行官李凡荣在记者会上作以上表示.

去年下半年,中海油接连遭遇渤海湾蓬莱19-3油田漏油事故以及增持阿根廷Pan American Energy(PAE)权益交易告吹,迫使公司下调全年产量目标逾6%,至3.31-3.41亿桶油当量.

稍早中海油公布其新一年经营策略,目标年内净产量至多同比增长2.7%.[ID:nCH0093827](完)

--记者 雷美珍; 撰写 黄运涛; 审校 林高丽

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐