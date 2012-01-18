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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:40 BJT

〔香港金融〕金管局称2011年来自欧洲银行的总贷款增加6%

路透香港1月18日电---香港金融管理局周三表示,2011年来自於欧洲银行的总贷款增加5%.

金管局副总裁阮国恒并向记者表示,去年12月欧洲银行放款环比减少6%.(完)

--编译 李珊珊; 审校 曾祥进

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