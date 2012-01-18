〔香港个股〕中海集运料去年业绩亏损,受累环球经济放缓

路透香港1月18日电---中国集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司(2866.HK)周三发出盈利预警,料2011年度业绩将转盈为亏,受累环球经济减慢,国际集装箱航运市场的需求增长放缓及运费下跌等多项因素.

该公司2011年上半年的净亏损为6.3亿元人民币.其2010年度全年净利为42.03亿元.

中海集运表示,去年的亏损主要由於美国经济复苏步履缓慢、欧洲债务危机加剧、中国经济增速减慢、国际集装箱航运市场的需求增长放缓、集装箱运输的运费及运量下跌,以及燃油价格上升等因素的不利影响所致.

中海集运周三收低1.61%,报1.83港元,过去一个月累计涨近15%.(完)

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