〔香港个股〕中海集运料去年业绩亏损,受累环球经济放缓

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月18日电---中国集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司(2866.HK)周三发出盈利预警,料2011年度业绩将转盈为亏,受累环球经济减慢,国际集装箱航运市场的需求增长放缓及运费下跌等多项因素.
该公司2011年上半年的净亏损为6.3亿元人民币.其2010年度全年净利为42.03亿元.
中海集运表示,去年的亏损主要由於美国经济复苏步履缓慢、欧洲债务危机加剧、中国经济增速减慢、国际集装箱航运市场的需求增长放缓、集装箱运输的运费及运量下跌,以及燃油价格上升等因素的不利影响所致.
中海集运周三收低1.61%,报1.83港元,过去一个月累计涨近15%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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