〔中港个股〕金风科技子公司与国开行签订350亿元开发性金融合作协议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月31日电---新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周二称,其子公司与中国国家开发银行[CHDB.UL]签订一项开发性金融合作协议,三年内双方在各类金融产品上的合作融资总量为350亿元等值人民币.
金风科技的公告称,根据其全资子公司北京天润新能投资有限公司与国开行签订的协议,双方合作领域包括中国境内风电项目的开发、资产并购重组以及金融产品合作.国开行将根据北京天润的业务发展规划和融资需求,自2011-13年期间(原则上不超过五年),订定双方在各类金融产品上的合作融资总量为350亿元等值人民币.
去年,中国对风电项目统一核准,以遏制各地盲目上马新项目.此前中国国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男称,2012年将实施第二批规模为1,500万-1,800万千瓦的风电项目建设计划;同时将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.[ID:nCN1330612]
金风科技H股周二收低1.77%,报4.45港元.(完)
浏览金风科技其他新闻,请点选[2208.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。