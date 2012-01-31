〔中港个股〕金风科技子公司与国开行签订350亿元开发性金融合作协议

路透香港1月31日电---新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周二称,其子公司与中国国家开发银行[CHDB.UL]签订一项开发性金融合作协议,三年内双方在各类金融产品上的合作融资总量为350亿元等值人民币.

金风科技的公告称,根据其全资子公司北京天润新能投资有限公司与国开行签订的协议,双方合作领域包括中国境内风电项目的开发、资产并购重组以及金融产品合作.国开行将根据北京天润的业务发展规划和融资需求,自2011-13年期间(原则上不超过五年),订定双方在各类金融产品上的合作融资总量为350亿元等值人民币.

去年,中国对风电项目统一核准,以遏制各地盲目上马新项目.此前中国国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男称,2012年将实施第二批规模为1,500万-1,800万千瓦的风电项目建设计划;同时将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.[ID:nCN1330612]

金风科技H股周二收低1.77%,报4.45港元.(完)

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