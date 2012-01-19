《香港报摘》--经济日报1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 头版头条:
--市场避险情绪稍减,基金纷纷撤出防守股,转捧风险较高的周期性股份.
* 其他:
--楼市转淡,发展商不急於买地,政府勾地表内还有50%剩余住宅用地未获释放,私人楼盘供应恐难达标.市场观望下月卖地新表.
--上海石化(0338.HK)发表获利预警,预期截至去年底的纯利将按年下跌50%至70%.上石化2010年度纯利为27.7亿元人民币.
--主要股东增持中国燃气(0384.HK)的行动未停.据联交所资料,南韩SK E&S 周二入市增持2,550万股股份,涉资9,300万港元,股权增至8.73%;富地石油(Fortune Oil)FOOI.L亦增持210万股,涉资760万港元,持股增至11.26%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。