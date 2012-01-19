《香港报摘》--经济日报1月19日

* 头版头条:

--市场避险情绪稍减,基金纷纷撤出防守股,转捧风险较高的周期性股份.

* 其他:

--楼市转淡,发展商不急於买地,政府勾地表内还有50%剩余住宅用地未获释放,私人楼盘供应恐难达标.市场观望下月卖地新表.

--上海石化(0338.HK)发表获利预警,预期截至去年底的纯利将按年下跌50%至70%.上石化2010年度纯利为27.7亿元人民币.

--主要股东增持中国燃气(0384.HK)的行动未停.据联交所资料,南韩SK E&S 周二入市增持2,550万股股份,涉资9,300万港元,股权增至8.73%;富地石油(Fortune Oil)FOOI.L亦增持210万股,涉资760万港元,持股增至11.26%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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