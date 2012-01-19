《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月19日

路透香港1月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7613港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高96.88点或0.78%,报12,578.95点.因国际货币基金组织(IMF)寻求 帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛( GS.N )第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 202.450 0.67 71948 15.713 -0.30 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.520 1.62 114580 3.887 2.29 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 49.020 0.04 251991 76.092 0.92 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.510 4.82 229172 21.478 1.79 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 147.790 2.76 103352 11.470 1.33 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 119.140 2.20 33972 9.247 1.17 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 40.120 1.70 403955 62.277 0.45 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.000 -2.16 57052 4.036 0.90 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 19.130 -0.98 579825 14.847 1.56 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.110 2.29 37479 18.712 1.70 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.040 0.74 33975 4.471 0.91 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.870 -1.37 26054 4.016 2.44 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.430 2.11 5771 1.430 -48.91 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.510 3.72 53053 0.390 -0.10 (完) --整理 李珊珊