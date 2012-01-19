《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港1月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7613港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高96.88点或0.78%,报12,578.95点.因国际货币基金组织(IMF)寻求 帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛(GS.N)第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 202.450 0.67 71948 15.713 -0.30 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.520 1.62 114580 3.887 2.29 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.020 0.04 251991 76.092 0.92 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.510 4.82 229172 21.478 1.79 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 147.790 2.76 103352 11.470 1.33 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 119.140 2.20 33972 9.247 1.17 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.120 1.70 403955 62.277 0.45 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.000 -2.16 57052 4.036 0.90 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.130 -0.98 579825 14.847 1.56 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.110 2.29 37479 18.712 1.70 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.040 0.74 33975 4.471 0.91 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.870 -1.37 26054 4.016 2.44 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.430 2.11 5771 1.430 -48.91 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.510 3.72 53053 0.390 -0.10 (完) --整理 李珊珊
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。