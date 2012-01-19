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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 08:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月19日

路透香港1月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7613港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高96.88点或0.78%,报12,578.95点.因国际货币基金组织(IMF)寻求
帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛(GS.N)第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  202.450    0.67      71948            15.713      -0.30
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.520    1.62     114580             3.887       2.29
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.020    0.04     251991            76.092       0.92
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.510    4.82     229172            21.478       1.79
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  147.790    2.76     103352            11.470       1.33
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  119.140    2.20      33972             9.247       1.17
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   40.120    1.70     403955            62.277       0.45
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.000   -2.16      57052             4.036       0.90
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   19.130   -0.98     579825            14.847       1.56
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.110    2.29      37479            18.712       1.70
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.040    0.74      33975             4.471       0.91
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.870   -1.37      26054             4.016       2.44
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.430    2.11       5771             1.430     -48.91
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.510    3.72      53053             0.390      -0.10 (完)

  --整理 李珊珊

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