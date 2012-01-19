《香港报摘》--信报1月19日

* 要闻版头条:

--财政司司长曾俊华将於2月1日发表任内最後一份财政预算案,"派钱"与否成为市场焦点.消息人士透露,2011至12年度的综合盈余逾700亿港元,大幅高於早前估计的39亿元.政府今年有望恢复一次性的宽减薪俸税及个人入息课税,退税上限为8,000港元.

* 其他:

--华晨中国(1114.HK)管理层集体沽货套现,令昨日股价急泻近9%,全日沽空金额大增至1.6亿港元.但部份中资券商分析员认为,股价累计一段升幅,管理层套现获利具诱因,股价跌势反应过大.

--受到本地及外围市场环境及当局收紧楼按措施影响,去年香港住宅楼按贷款大幅减慢,全年增长8%,远较2010年的15.3%升幅为低.

--国务院国资委编制及规划央企工作,明确要求央企投资与节能环保、新能源、新材料等七大板块,现时已有不少央企发展七大板块领域,或与其他央企合作发展项目,成为新兴的投资热点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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