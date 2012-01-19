《香港报摘》--信报1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 要闻版头条:
--财政司司长曾俊华将於2月1日发表任内最後一份财政预算案,"派钱"与否成为市场焦点.消息人士透露,2011至12年度的综合盈余逾700亿港元,大幅高於早前估计的39亿元.政府今年有望恢复一次性的宽减薪俸税及个人入息课税,退税上限为8,000港元.
* 其他:
--华晨中国(1114.HK)管理层集体沽货套现,令昨日股价急泻近9%,全日沽空金额大增至1.6亿港元.但部份中资券商分析员认为,股价累计一段升幅,管理层套现获利具诱因,股价跌势反应过大.
--受到本地及外围市场环境及当局收紧楼按措施影响,去年香港住宅楼按贷款大幅减慢,全年增长8%,远较2010年的15.3%升幅为低.
--国务院国资委编制及规划央企工作,明确要求央企投资与节能环保、新能源、新材料等七大板块,现时已有不少央企发展七大板块领域,或与其他央企合作发展项目,成为新兴的投资热点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。