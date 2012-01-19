〔港报财经评论〕分裂性思维买股--信报1月19日

分裂性思维买股/ 习广思

中国内地股市在急升过後喘息,央行未有调低存款准备金率,上海银行同业拆息仍见紧张,是故市场对中国新春前放水,憧憬依然未减.港股走势牛皮,主要受到A股气氛影响,恒指150天线前徘徊,收报19,686点,上升59点,全日成交645亿港元.好现象是,沪深300指数全日回吐1.39%,但恒指在一批落後蓝筹支撑下,力保不失,成交增加,反映迟入市资金仍在赶上车.然而,不要忽略,大市沽空比率回升至9.23%,空军没有闲着呢.

大市板块之间在轮动,整体内银股回吐,毕竟它们是第一批回升的股份.反之,香港地产股近期回升,新地(0016.HK)升2.26%,新世界(0017.HK)升1.76%,RSI见有超卖,信置(0083.HK)升1.2%,及至落後蓝筹如和黄0013.HK、恒生(0011.HK)均企稳,仍有资金在新春尽最後努力.持续看淡地产股,年底的散货行动,正正反映发展商本身对後市的观感.及至去年下半年看淡收租股,皆因租赁市场贵得惊人,零售市道能否吃得消是疑问.事实上,发展商及收租地主股价现疲弱,以鹰君(0041.HK)、希慎(0014.HK)为例,过去三个月股价几近横行,汇丰证券认为,收租股的下跌风险已经反映在股价之上.

坏消息是否已经反映?一切都不是市场作怪而已,倒是近日一众房托表现,值得取态保守的投资者留意.众多房托当中,领汇(0823.HK)绝对领先,但其余房托表现参差,其中持有朗豪坊的冠君(2778.HK)股价持续低迷,近日在横行多时後,成交终见突破,亦见长期低迷的汇贤早两日成交异动,主打高息的香港电讯(6823.HK)股价连升多日.踏入1月,许多对2012年持悲观看法的专家推荐高息股,这到底有多少意义,实在答不出,有时候贪得息来也会蚀价,更重要的还是股价走势.再说,如果贪图股息或稳阵,长期持有死守公用股,又是否上佳策略?回头一望,恒指在跌穿17,000点的时候,中电(0002.HK)、电能(0006.HK)股价在9月已经见顶.

港股气氛好转,但眼下股市对风险免疫,不代表市场风险消失,反而风险是正在酝酿当中.投资者要有分裂思维,用逆向眼光来看股市上落,债务危机无疑是悲观的,但当欧罗急跌、法国降级等预期均出现,但股市跌不下去,意味住这些坏消息其实早已反映在股价上.标普降级风暴,市场早有火警演习,最终降级泛不起涟漪.但是,近期出现的风险,并不是标普降级行动,反而在意大利及希腊身上.(B02)

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欧罗跌不下去/ 苏子

截至上周二欧罗在期货市场上净短仓合约已经累积至有纪录以来的新高水平,这意味着市场上正有大量投机者在打赌欧罗汇价在未来一段时间仍有不少下跌空间,所以才有胆识在欧罗兑美元已跌至16个月新低後仍然继续持有如此庞大的短仓,并不急於减持.目前市场普遍相信欧罗兑美元在欧债危机仍然没完没了的大前提下,进一步跌破1.25关口只是时间问题,至於1.20心理关口,将会是跌破1.25关口後,下一个下跌目标.按照常理,目前市场对欧罗兑美元看得如此悲观,汇价早应该在本月5日跌破去年的1.2855低位後,可以迅即下试至前年8月的1.2584低位及1.25关口才对,怎可能仅跌至上周五的1.2622低位便已回稳过来?

而且欧罗兑美元是因为上周五欧罗区有9个成员国被下调评级的负面消息出现才跌至1.2622低位,若不是有此负面消息,相信欧罗兑美元很大可能早已藉着近期欧债的拍卖成绩较为理想而顺利向上突破20天SMA阻力,不大可能仍在1.27-1.28间激烈争持.欧罗兑美元近日在连串坏消息配合下,竟然可以维持十分稳定的表现,相信定会令那些在期货市场上持有大量淡仓的投机者感到异常失望.估计在欧罗兑美元正式突破20天SMA阻力收市前,这些欧罗大看淡的投资者不会如此容易投降.但若然稍後欧罗兑美元成功突破20天SMA阻力收市,那便要看看届时期货市场上的大淡仓会否陆续计数平仓.若看见有大量平仓买盘涌现,料在平仓买盘的推波助澜下,欧罗兑美元将会出现一个极具爆炸性的上升浪,相信後市可以升越本月3日所造的1.3077高位,创今年的新高.

如稍後欧罗汇价真的在跌不下去而出现被明显挟高的情况,相信届时欧罗汇价的升势不只兑美元上升,而是兑所有主要货币同告上升.相信自上月20日开始一直呈现大弱势的欧罗兑澳元,亦会在欧罗汇价被挟高後止跌回升.欧罗兑澳元自上月20日高见1.3137後便以大阴烛低收,随後的走势可说是愈跌愈有,到本周初低见1.2239後,才能出现倒转锤头的初步见底讯号,前天汇价在跌破本周初的低位後,只是多跌19点子至1.2220水平便再次止跌回稳,最後更在日线图呈现十字星的待变形态.昨天欧洲入市後,欧罗兑澳元已经升破本周初及前天的高位,最高曾见1.2345,此高位与10天SMA的1.2360阻力十分接近.如昨晚欧罗兑澳元有力再升并顺利突破10天SMA阻力最後亦可以高收,则日线图将呈现大阳烛利好讯号,而汇价於过去三个交易天在日线图上亦会呈现一组底部形态,有利後市向上展开一个较为急劲的上升浪,并考验1.2750/1.29阻力区.(B08)