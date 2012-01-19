《香港报摘》--其他报纸重要消息1月19日

* 明报

--恒大(3333.HK)位於成都市大邑县占地逾366万平方米的大型项目山水城,因涉及土地违规被国土资源部责令查处,并要求停工还地.对於停售的损失,有恒大高层透露,正在与政府协商方案.(B04)

* 星岛日报

--金融管理局副总裁阮国恒表示,根据初步数字统计,去年全年贷款增长减慢至20.2%;12月的贷款额更出现自2010年11月以来首次跌幅,按月跌6%,惟港元贷存比率仍高企於84.5%.(B02)

--市区重建局宣布,就市值约5亿港元的土瓜湾浙江街/下乡道项目,邀请早前递交意向书的17家发展商入标竞投,项目将於下月15日截标.(C04)

* 苹果日报

--佳讯控股(0030.HK)布以每股0.25元配售4亿股新股,占扩大後股本约38.44%,集资1亿港元.

* 东方日报

--中国东方航空(0670.HK)(600115.SS)去年12月份乘客运载率降0.89个百分点至75.9%,载客量同比增加1.9%至524万人次.货运量同比上升3.1%至134,310吨. (B05)

* 文汇报

--瑞安房地产(0272.HK)行政总裁李进港表示,去年销售107亿元人民币,完成全年100亿元人民币目标,其中住宅销售占约60%,其余则为商业项目.展望今年,李进港认为房地产市场仍有不稳定因素.(B02)

--中国财险(2328.HK)公布,去年全年原保险保费收入1,733.72亿元人民币,较2010年全年的1,539.3亿元人民币,录得12.6%增幅.(B02)

* 大公报

--财经事务及库务局局长陈家强表示,本港会保持上市公司质素和增加对投资者的保障,中证监无论采取什麽政策,只要能维持香港市场的市场深度,香港都会支持,亦会探讨如何达到双方监管的要求.(B01)

--香港空运货站有限公司公布,2011年全年货量共272万吨,同比下跌6.2%,出口货占144.54万吨,跌9.0%,入口货物占67.67万,跌8.8%及近60万吨转口货,升5.1%.转口处货去年曾录得9个月增长.(B07) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]