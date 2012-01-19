〔港报财经评论〕通胀回利内需股,稳选佐丹奴--经济日报1月19日

通胀回利内需股,稳选佐丹奴/ 林瑞芬

受节日效应拉动及通胀回落影响,去年底中国内地消费大升,12月社会消费品零售额增速明显加快.零售与通胀息息相关,通常通胀抽升得太快不利零售业,因市场总不能时常提价.相反,通胀回落则有利零售业回升.去年第4季始,中国内地通胀有所回落,正逐步改善零售业成本压力问题,具内销市场的零售股也有留意价值.佐丹奴(0709.HK)属稳健之选,其现金流充裕,2011年上半年度计,公司持净现金额达11.32亿港元,为2001年度以来最高水平.目前,佐丹奴来自中、港、台之销售额贡献约占整体64%.去年,连郑裕彤都增持佐丹奴,以其无宝不落之往绩,或有一定暗示.瑞银去年底的报告指出,过往佐丹奴的中国内地零售增长慢,但集团已重整中国内地市场管理架构,并选择性提供折扣,相信对其2012年中国内地业务看法可转趋乐观.截至2011年9月底止季报透视,集团门市数目净新增54间,当中33间就位於中国大陆,极其进取.

昨日美银美林又有一份报告分析,认为佐丹奴经营最弱的季度在2011年第4季度及今年第1季,前者受累泰国水灾影响当地营运及亚太区冬季气温较暖,後者则受累与2011年度首季度基数已壮大之比较因素及较高的成本入帐.然而,预计踏入第2季,经营数据将回升,一来,自去年3月棉价从高位下跌,采购成本降.二来,预计有新的产品及店舖提供利润贡献.按彭博预测,佐丹奴2012年度每股股息达0.39港元,每股盈利约0.54港元,以昨收市价计,预测息率及PE约6.7厘及11倍.

回说外围,信贷评级机构势要插到欧债反艇为止,但欧盟国正奋力抵抗,因较早前欧洲央行放水予银行,故近排欧债拍卖成绩较佳,未为降级行动所伤,或已令市场人士不禁认为利淡因素全消化.无疑,从近月中电(0002.HK)及电能(0006.HK)两股下跌反映,市场之风险胃纳增加.然而,认为还是不宜太老定,欧央行放水能力总有限,二来,债务问题就是问题,短线难根治,後市间中仍会触动市场神经.外电报道,希腊总理帕帕季莫斯表示,若重开的债务谈判无法达成协议,他将考虑以立法迫使债权人接受损失.(012)

----------------------------------------------------------------------------------------

A股见底,捧保险股/ 余少文

大市反弹一日後,昨日回吐,国企指数等待突破11,000点,保险股或可成为火车头,因为中国内地股市今年应可见底,对於以投资回报作主要收益的保险股,今年盈利增长可望平均逾30%,有留意价值.A股前日飙升,可惜昨日不敌中国内地银行同业拆息连续抽升而回吐.国企指数亦受拖累,全日跌9点,收10,952点,成交额回落至171亿港元,逆市上升主板H股回落至37%.红筹指数则跌19点或0.5%,收3,838点,成交额增加至65亿港元,主要是电讯、石油、地产等股份交投活跃所致.至於国企昨日沽空额回落至24亿港元,沽空股数也降至81只,沽压较上日为少,只是国指期指昨日在现货收市後,又被大户推低至低水65点收市,若然外围转差,则国指今日或要继续受压.惟印象所及,大市在新春前市况多能靠稳,希望这传统可维持下去,则股民可以过一个安乐的农历年假期.

对於保险股昨日全线造好,成为表现最好行业,主要是多间证券商不约而同唱好新华保险(1336.HK),令其股价急升7.9%,收27.85港元,见上市新高,撇除没有成交的国企,是升幅最劲H股,尤其股价昨日放量升破一个月的横行区,後市确实可以看高一线,可继续带动其他保险股走高.其实,保险股业绩和股价去年表现不如人意,主要是保费收入经过多年强劲增长後,去年要回气,去年整体保费收入约1.43万亿元人民币,略低於前年1.45万亿元人民币,而月度新增保费中,则见到12月个月份中有9个月份同比下跌,特别是去年下半年跌幅由2-8%不等,跌足六个月.另一主要原因是中国内地股市去年继续下挫,上证综合指数去年便跌22%,而保险投资金额同期则增加5,099亿元人民币,当中下半年新增投资金额达2,843亿元人民币,导致投资愈多、回报愈少,股价反映一切利淡因素.

展望保险股今年表现,较为乐观,因为一直相信A股今年可以走出谷底,尤其温总已下命令"提振股市信心",既然领导人已表态,A股便值得看好,则保险股今年的投资回报可望回升.问题在於A股在第一季见底,还是要在下半年才开始升浪,相信中国内地今年首季的保费表现会承接去年下半年跌势,因证券商指出中国内地银行理财产品收益率仍保持4.5%左右,会对保险产品带来挑战,或要待人民银行下调存款准备率,扩大宽松程度後,保险股才开始新升浪,故股价因短期利淡因素而调整,认为是吸纳良机.(010)