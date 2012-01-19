〔港报社评〕年宵开门红,创意显身价--星岛日报1月19日

天公作美,今年的年宵市场有个不俗好开始.香港的年宵市场不再是纯粹供市民办年货的场合,还是创意和噱头展销大本营,以及向学生提供创业培训的实战场,大家在热闹的气氛下愉快学习和比并.摊档竞争烈,赚钱靠心思.靠小小创意发新年财,最明显的例子是沙士年设计简单制作容易的"火箭炮"玩具,成为逆市奇葩.今年热卖的有龙年披肩,开市第二天即加价30%至168港元一块,档主要急急添货,考虑是否把价钱再加到218港元.这些物品成本不贵,赚得多,是创意或者眼光造就的附加值.

赚蚀只一时,体验弥珍贵.今年最早脱颖而出的产品,却不一定靠政治时事和生肖,当中的"陶笛挥春",一物三用,可用来张贴,摺成摆设,或加随送的附件成为吹奏乐器, 有人一下子买入100件,送礼也好,拿到别处炒卖也好,都体现到"食脑"创造出来的价值.生肖和热门议题的产品选择太多,要独占鳌头反而不易.年轻人在年宵市场摆档,不少是图个开心,学生由产品设计或者物色货品,到产品制造、运送、订价、摆档、宣传,进行一条龙的学习,还要看天气等变幻因素灵活应变,天文台估计除夕冷雨,可能影响市民到时逛年宵的兴致,成为今年摆档者的最後挑战.做生意有赚有蚀,年宵这行当然也不例外,发到新年财固然开心,但是无论赚蚀,都只是一时得失,反而在创业实习过程中,体验到的企业经营心得,当中的无形收益,会毕生受用.(A05)