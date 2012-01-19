〔港报社评〕关爱基金应集思广益完善照顾--文汇报1月19日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
关爱基金执行委员会建议拨款1亿港元,资助有需要长者镶假牙,预计有1.2万名长者受惠.香港牙科服务收费昂贵,贫穷长者难以负担,关爱资助未受政府照顾的贫穷长者镶假牙,让他们免受无牙之苦,既是一项德政,亦符合关爱基金补充福利政策不足的原则.关爱基金应积极邀请不同界别人士参与资助项目的规划,多方面了解、采纳社会各种意见和建议,以便更全面地帮助那些未曾纳入社福安全网的"漏网之鱼".
关爱基金的一个重要功效,就是完善社会安全网,为福利政策进行探索性的尝试,特别是通过向所谓"N无"人士发放津贴,纾缓他们的生活压力,发挥针对性的扶贫效果.关爱成立近一年时间,对那些未能纳入社会安全网的弱势社群作出一定的照顾,得到社会的认同.当然,本港存在不少隐性的贫穷人士,关爱基金未必考虑得到、照顾得到,因此需要提醒、鼓励社会人士尤其是社福界提出更多扩大照顾范围和目标的建议,集思广益,以便让更多有需要的贫穷人士和家庭受惠.
解决长期积累的贫穷问题,需要长远的计划.关爱基金作为港府扶贫政策的重要补充,目前的资助项目都是一次过性质,同样需要研究资助项目的延续性和可持续发展.关爱基金是由港府、商界共同出资成立的.今後,关爱基金督导委员会亦需要与港府官员、商界人士、社福业界及市民进一步加强沟通,深入调查、全面了解如何完善资助的政策,确保基金用得其所,针对性更强,照顾更周全.(A04)
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。