〔港报社评〕特首选举:牛渚燃犀百怪毕现--明报1月19日

今次香港特首选举,由於有两名建制派人士参与,有实质、具真正意义的竞争,很多人寄望透过良性竞争,积累健康选举文化,使2017年普选特首时借监.可惜,有益的积极因素多与民主派有关,例如民主派完成了全民参与的初选,而建制派参选人连同台辩论都避得就避;环绕建制派参选人的事态,并未显示太多良性互动之余,却有本应独立自持的学术机构,卷入民调数据风波,使特首选举产生牛渚燃犀,百怪毕现效果,实在始料不及.

浸会大学传理学院辖下"传理调查实验室",做特首选举民调,本月14日,浸大公布梁振英和唐英年支持度差距收窄至6.5个百分点,不过,3日之後,浸大在网上低调上载"补充"版本,表示调查实际到14日才全部完成,梁唐支持度差距实为8.9个百分点.浸大民调是否秉持独立、客观、可信,使人顿生疑问.当中包括: (1)同一个调查,分两次公布结果的做法,若浸大公布第一个结果时,说明调查未完成,尚有後续公布,公众知道首个结果不能作实,则分两次公布结果,还勉强说得过去.但是14日公布时,浸大并未交代这点.(2)1月14日公布的"中途截数"调查结果,并未作加权处理,加权乃必需程序,否则会出现严重误差.

这次民调事件,或许只是特首选举的插曲,不过,个中疑窦和所触发联想,却使人十分不安,而事态所折射出来的一些面谱,宛如牛渚之下的各种鬼怪,都被照射出来了.我们深切期望,特首参选人务必坚持扞卫香港的核心价值,否则即使胜选,赔上的却是香港命脉,大好香港,就被糟蹋掉了.(A04)