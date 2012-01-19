〔港报社评〕减记折算非灵药,希腊违约劫难逃--信报1月19日

标普下调欧罗区9国主权评级,再降欧洲金融稳定工具(EFSF)信用级别,欧债危机恶化之忧再起.希腊与私营部门就削债减记谈判於上周破裂,到昨天恢复角力,但无论结果如何,希腊提出的"私营部门参与计划"(PSI),要求债权人减记折算,严格来说已经是一种违约.可以说,目前各方的营救只是协防希腊无序违约对欧罗体系以至全球金融体系的威胁和冲击而已.

国基会、欧盟与欧洲央行即将讨论希腊第二轮救援计划,欧洲财长也将开会,定出对希腊1,300亿欧罗新一轮救助资金各自的出资负担,但商谈的基本前提是,希腊能够与私营部门债权人就减记幅度达成协议.由於希腊3月下旬有144亿欧罗国债到期,若无法完成减记协议,不仅难以赎回,也使违约之路再向前逼进一步.表面上,私营债权人与希腊政府在新旧债券置换上就票面利率等细节无法妥协,但看深一层,根本原因恐怕是在於对希腊政府"不信任",担心政府不能实现财政紧缩政策承诺,并得寸进尺,再苛索减值折算.然而,即使私人债权人同意所有减记条件,但希腊能否走出债务泥沼,实难令人乐观,因为希腊经济与政府财政收入恶化趋势难以扭转.

EFSF信用遭降级後,前天标售6个月期短期国债,市场认购气氛虽未受影响,但始终难以推翻力量受削的事实,增添市场的疑惧.评级遭下调前,EFSF得到三A信用支持的资金额有4,400亿欧罗,如今具三A主权担保的资金额下降到2,600亿,令"欧洲自救"之途再增荆棘.目前,评级公司相继向危机爆发"加压".标普上周重鎚下调欧罗区九国主权及EFSF信用评级;本周一穆迪发表报告,指希腊债务减记比例若超过50%,对希腊银行业信用不利,也令希腊银行体系需要更多资金进行资本重组.希腊确实已丧失支付能力,没有外间援手已不能履行还债义务;但短期的流动性援助既无法治癒已虚脱的偿还能力,也不能纾解经济无法复苏的病根;债权人无论是自愿或希腊以立法方式逼令其分担债务损失,亦难以令希腊真正脱离险境.到此田地,欧洲已走到十字路口——是向希腊继续源源注入更多血液资金,还是另谋选择!(A02)