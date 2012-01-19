《香港重要政经日程》--1月19日-1月26日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月19日(周四)
--15:00 特首曾荫权出席立法会答问大会.
--16:30 公布2011年10-12月失业率数据.
-- 宏创高科(8242.HK)首日挂牌.
-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.
-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月20日(周五)
--09:30 中国国航(0753.HK)在北京举行股东临时大会.
--14:30 景顺香港就2012年市场展望举行记者会.
--14:30 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.
--16:30 公布12月消费物价指数(CPI).
1月23-25日(周一至三)
-- 农历年公众假期.
1月26日(周四)
--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东特别大会.
--16:30 2011年12月进出口数据.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。