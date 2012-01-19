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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 09:05 BJT

《香港重要政经日程》--1月19日-1月26日

=====================今日香港主要政经消息===========================

1月19日(周四)

--15:00 特首曾荫权出席立法会答问大会.

--16:30 公布2011年10-12月失业率数据.

-- 宏创高科(8242.HK)首日挂牌.

-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.

-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

1月20日(周五)

--09:30 中国国航(0753.HK)在北京举行股东临时大会.

--14:30 景顺香港就2012年市场展望举行记者会.

--14:30 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.

--16:30 公布12月消费物价指数(CPI).

1月23-25日(周一至三)

-- 农历年公众假期.

1月26日(周四)

--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东特别大会.

--16:30 2011年12月进出口数据.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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