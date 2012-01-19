〔港报社评〕忧中国人抢资源,港府要疏导--经济日报1月19日

香港医管局年报揭发来自中国病人欠款严重,有个案涉逾百万港元,令近期激化的港人对中国人来港抢资源的忧虑,更为加深.中港交流日繁,矛盾渐趋尖锐,港府勿再回避,要主动梳理民情,让市民安心、安居.中国人带来利益亦带来矛盾.港人与中国人矛盾及冲突近期频发,两地文化差异是部分事件引发点,但诸如港铁进食等非今日才有,近日相似事件连环发酵,港人反响甚大,底因是港人对中国客抢资源愈发忧虑.

港人反弹情绪渐增,中国孕妇涌港产子令香港孕妇床位不足,健康院又挤爆,未来又势令小学学位紧张;中国人来港买楼助推高楼价,珠宝店等高档商店在旺区高价抢舖位,变相挤走日常消费的港人,此生活上方方面面的紧张,令港人不安加深.港府不但要推动经济,更要掌握资源再分配权力,为民谋福祉更是基本重责,对中国人涌港造成的问题,不能继续不作为,必需要关顾以下两点:其一,港府须向公众说清中国客来港利弊.港府主动说清利弊,才不会因市民即时、显眼的切肤之痛,聚焦於弊处,令厌恶感增加.其二,港府应善用资源,缓解矛盾.用得益解市民困保生活质素.

中港经济合作与交流是大势所趋,有利香港长远发展,在过程中出现的矛盾,港府责无旁贷,须主动积极采取行动,增加相关服务或资源供应,订清使用服务的优先次序,缓解两地民众抢占政府资源的矛盾,令香港既得益於香港人到港所带来的经济动力,亦适时化解矛盾、保障港人生活质素.(A04)