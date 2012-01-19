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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 09:35 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.79%,追随美股强劲涨势

路透香港1月19日电---香港股市周四开高,追随美股强劲涨势,美国股市受金融板块提振收高.港股的投资者也在关注金融板块,因之前中国央行采取措施,缓解农历新年之前的货币紧张.

恒生指数.HSI开高0.79%至19,842.46点,恒生国企指数.HSCE升0.74%.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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