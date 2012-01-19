修正:〔香港财政〕政府料录得巨额财政盈余,放弃"派钱"改为退税--报载

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(修正第一段中周三为周四)
路透香港1月19日电---香港信报周四引述消息人士报导,政府2011/12年度的综合盈余高逾700亿港元,大幅高於此前估计的39亿港元;而财政司司长曾俊华稍後发表的财政算案中,将会宣布一次性的宽减薪俸税及个人入息课税,不会如上年般"派钱".
报导称,退税上限将为8,000港元.而在上一份财政预算案中,政府在录得庞大财政盈余下亦不作税务宽减,反而提供向每名市民注资强积金户口6,000港元,惹来社会的强烈反对声音,其後政府撤回原先建议,改为向每名18岁以上香港永久居民派发6,000港元现金,并决定宽减薪俸税和个人入息课税应缴款项75%,上限6,000港元.
此外,信报的报导引述消息称,为应对全球经济衰退,政府已准备一系列纾缓措施,重点是协助中产阶层和中小企业渡过难关.
曾俊华稍早在其个人网志中撰文称,注意到不少市民都希望预算案能够针对性地向不同阶层的市民提出措施,而政府会审时度势,包括最新的经济情况和公共财政状况,以考虑各项措施提供协助.[ID:nCH0093761]
曾俊华将於2月1日发表本届政府的最後一份财政预算案.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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