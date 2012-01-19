〔香港个股〕恒大地产收购子公司在外40%股份,作价约1.61亿美元

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港1月19日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周四公告,以1.61亿美元收购子公司雅立其余的40%股份,使其成为恒大的全资子公司,以继续发展该子公司所持有的广州项目.
恒大地产在交易所发布公告指出,在香港注册的雅立,业务主要在中国从事物业发展,恒地原持有雅立60%股权.至去年6月30日止,雅立净资产为15.83亿元人民币.
恒地表示,设订2012年的合同销售额目标为800亿元人民币,与去年完成的销售金额相若;主席许家印预期,今年首季房地产市场仍处低谷,但下半年可望有所好转.[ID:nCH0093855]
本地时间上午9:28时,恒地升1.1%至3.68港元,过去一个月来涨14.74%;大盘恒生指数.HSI升0.79%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。