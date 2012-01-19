〔香港个股〕恒大地产收购子公司在外40%股份,作价约1.61亿美元

路透香港1月19日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周四公告,以1.61亿美元收购子公司雅立其余的40%股份,使其成为恒大的全资子公司,以继续发展该子公司所持有的广州项目.

恒大地产在交易所发布公告指出,在香港注册的雅立,业务主要在中国从事物业发展,恒地原持有雅立60%股权.至去年6月30日止,雅立净资产为15.83亿元人民币.

恒地表示,设订2012年的合同销售额目标为800亿元人民币,与去年完成的销售金额相若;主席许家印预期,今年首季房地产市场仍处低谷,但下半年可望有所好转.[ID:nCH0093855]

本地时间上午9:28时,恒地升1.1%至3.68港元,过去一个月来涨14.74%;大盘恒生指数.HSI升0.79%.(完)

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