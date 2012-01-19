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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 09:54 BJT

〔香港热股〕上海石化预计去年净利锐减50-70%,股价早盘初段跌逾5%

路透香港1月19日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下子公司--中国石化上海石油化工股份有限公司(0338.HK)(600688.SS)称,预计其2011年度净利同比减少50-70%,受累於国内成品油价格未能充分及时调整到位.

香港时间09:40,上海石化H股跌3.37%,报2.87港元;稍早一度低探2.82港元,跌5.05%.大市恒生指数.HSI则涨0.63%.

上海石化周三晚的公告称,去年国际原油价格高位震荡运行,导致营业成本上升,与此同时,国内成品油价格未能充分及时调整到位,尤其是四季度开始化工产品需求增长放缓、价格下跌,竞争进一步加剧导致公司整体业绩大幅下滑.

2010年度,按国际会计准则其净利为27.7亿元人民币,每股收益0.385元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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