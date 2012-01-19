〔券商观点〕未来资产证券降中海油盈利预测8%,因增产困难及成本上升

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港1月19日电---未来资产证券周四发布报告称,将中海油(0883.HK)今年盈利预测下调8%,因增产困难以及成本上升.
中海油此前称,预计新一年度的油气净产量可能微跌,或者至多增长2.7%,因此公司今年大幅增加资本开支达38-63%,为未来增长注入动力.[ID:nCN1345576]
报告称,中海油对今年产量作保守预测,主要由於此前发生漏油事故而关停的蓬莱19-3油田复产无期,加上去年台风对业务运作带来较大影响.
"中海油目前正处於十字路口."该行分析师关荣乐在报告中称,"在国际油价持稳的环境下,中海油短期产量难以大幅提升,加上支出增加,利润将会受压."
该行现时估计中海油2012净利为721.9亿元人民币,按年下跌2.6%.
中海油今早跌幅一度扩大至近5%,香港时间10:25,该股跌3.05%,报13.28港元.大市恒生指数.HSI则升1.03%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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