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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 10:40 BJT

〔券商观点〕未来资产证券降中海油盈利预测8%,因增产困难及成本上升

路透香港1月19日电---未来资产证券周四发布报告称,将中海油(0883.HK)今年盈利预测下调8%,因增产困难以及成本上升.

中海油此前称,预计新一年度的油气净产量可能微跌,或者至多增长2.7%,因此公司今年大幅增加资本开支达38-63%,为未来增长注入动力.[ID:nCN1345576]

报告称,中海油对今年产量作保守预测,主要由於此前发生漏油事故而关停的蓬莱19-3油田复产无期,加上去年台风对业务运作带来较大影响.

"中海油目前正处於十字路口."该行分析师关荣乐在报告中称,"在国际油价持稳的环境下,中海油短期产量难以大幅提升,加上支出增加,利润将会受压."

该行现时估计中海油2012净利为721.9亿元人民币,按年下跌2.6%.

中海油今早跌幅一度扩大至近5%,香港时间10:25,该股跌3.05%,报13.28港元.大市恒生指数.HSI则升1.03%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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