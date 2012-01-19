〔香港热股〕中海油服早盘初段涨幅扩大至逾5%,受中海油加大投资消息提振

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港1月19日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周四早盘初段涨幅扩大至逾5%,因其主要客户--中海油(0883.HK)计划今年大幅提高投资.
香港时间09:59,中海油服涨4.47%,报13.1港元;稍早一度触及13.18港元.大市恒生指数.HSI升0.91%.
中海油服约60%生意来自中海油.中海油周三称,预计今年的资本投资约93-110亿美元,比去年预计的67.49亿美元,上升38-63%;当中主要用作加大开发力度,包括对深水和非常规能源的勘探开发.[ID:nCH0094103]
中海油与中海油服同为中国海洋石油总公司直接持股的企业.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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