〔香港热股〕中海油服早盘初段涨幅扩大至逾5%,受中海油加大投资消息提振

路透香港1月19日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周四早盘初段涨幅扩大至逾5%,因其主要客户--中海油(0883.HK)计划今年大幅提高投资.

香港时间09:59,中海油服涨4.47%,报13.1港元;稍早一度触及13.18港元.大市恒生指数.HSI升0.91%.

中海油服约60%生意来自中海油.中海油周三称,预计今年的资本投资约93-110亿美元,比去年预计的67.49亿美元,上升38-63%;当中主要用作加大开发力度,包括对深水和非常规能源的勘探开发.[ID:nCH0094103]

中海油与中海油服同为中国海洋石油总公司直接持股的企业.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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