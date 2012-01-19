香港已公布经济指标--2012/1/19

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年11月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.8 +2.8 2011年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.2 +3.3 2011年11月 零售值 +23.5 +23.0^ +18.1 2011年11月 零售量 +16.9 +15.0^ +15.4 2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年9月-11月 8月-10月 11年7月-9月 10年9月-11月 3.4% 3.3% 3.2% 4.1% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 11月 10月 9月 2011年11月 贸易赤字/盈余 -44.11 -23.14 -39.96 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。