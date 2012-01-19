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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 10:57 BJT

〔美国个股〕黑石称仍会继续寻找中国房地产投资机会

路透香港1月19日电---私募股权投资公司--黑石集团(BX.N)周四表示,正积极寻找在中国房地产行业进行投资的更多机会.之前该公司旗下一基金退出与恒大地产(3333.HK)在广州的一家合资公司.

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