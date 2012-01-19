〔香港个股〕韩国SK E&S增持中国燃气股份至8.73%,涉资逾9,000万港元

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透香港1月19日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S近日购入中国燃气逾9,000万港元的股份,持股升至8.73%.
资料显示,这家韩国SK控股003600.KS旗下公司於1月17日按每股3.64-3.66港元,购入中国燃气2,550万股股;本次增持後,其持股升至3.82亿股.
此外,中国燃气另一主要股东英国上市的富地石油(Fortune Oil)FOOI.L同日亦购入中国燃气价值766万港元的股份,持股升至4.94亿股或11.26%.
中国燃气周四早盘尾段跌2.23%,报3.5港元.
上月,中国燃气获竞争对手新奥能源(2688.HK)提出167亿港元的收购建议,每股收购价3.5港元.即使新奥能源是次牵头中国第二大油气生产商中国石化(0386.HK)(600028.SS)进行,仍未能获中国燃气董事会支持,因後者认为"收购建议未能反映公司之基本价值".事件更引发现有股东争相增持中国燃气的股份.
SK E&S的增持行动,乃其至多1,200亿韩元(1.04亿美元)增持中国燃气股份计划的一部分.而富地石油则通过与中国燃气前董事总经理刘明辉新建合资公司持有中国燃气逾10%的股份.据本报媒体此前报导,富地石油近日购入的股份就是来自刘明辉的持股.
独立於SK控股的韩国SK Gas亦是中国燃气的股东,持有约1.97亿股或4.49%的股份.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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