〔香港数据〕10-12月失业率微降至3.3%,短期可望维持在较低水平

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透香港1月19日电---香港政府周四公布,2011年10-12月的失业率为3.3%,较上一季的3.4%下降0.1个百分点.临近农历新年期间,商业活动畅旺,将进一步带动劳工需求,失业率在短期内可望维持在较低水平.
期内就业不足率则由9-11月的1.5%下降至1.4%.
政府新闻稿指出,2011年全年失业率为3.4%,较2010年的全年失业率(4.4%)下跌了1个百分点.年内劳动人口增加2.6%,总就业人数增加3.7%,两者俱为自1996年以来最强劲的年度增长.
劳工及福利局局长张建宗在声明中称,由於本地消费需求及访港旅游业持续强劲,加上劳工需求在临近年尾时一般较为殷切,带动职位进一步激增.总失业人数10月至12月显着缩减至116,100人,为自2008年年初以来的最低水平.
他并展望称,外围环境仍然高度不明朗,对本地经济及劳工市场的影响仍有待观察.
失业率(%) 就业不足率(%)
11年10-12月 3.3* 1.4*
11年9-11月 3.4* 1.5*
11年8-10月 3.3 1.6
11年7-9月 3.2 1.7
11年6-8月 3.2 1.8
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8
11年3-5月 3.5 1.9
11年2-4月 3.5 1.9
11年1-3月 3.4 1.8
10年12月-11年2月 3.6 1.7
10年11月-11年1月 3.8 1.8
10年10月-12月 4.0 1.8
10年9月-11月 4.1 1.9
10年8月-10月 4.2 1.9
10年7月-9月 4.2 1.9
10年6月-8月 4.2 1.9
10年5月-7月 4.3 2.0 (完)
注: *初步数据
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--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
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