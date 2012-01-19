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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 16:54 BJT

〔香港金融〕外汇基金2011年全年录得267亿港元投资收益--金管局

路透香港1月19日电---香港金融管理局周四宣布,外汇基金2011年全年录得267亿港元的投资收益.

金管局总裁陈德霖在记者会表示,去年第四季市场出现一些正面消息,令外汇基金於第四季的投资方面收复了部份失地,全年的投资收益为267亿港元,回报率为1.1%.

外汇基金於去年第三季录得408亿港元的投资亏损,因环球市况波动令外汇基金股票、外汇等方面出现较大损失.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 黄运涛/梁慧仪; 审校 杨淑祯

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