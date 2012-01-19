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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 16:33 BJT

〔香港个股〕中国联通截至2010年底止3G用户总数为4,002万户

路透香港1月19日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周四公布,截止去年12月份末,移动用户总数达1.997亿户,其中3G(第三代移动通讯)用户数为4,001.9万.

该公司公布的数据显示,12月份3G用户净增348.5万户,2G用户净增20.2万户.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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