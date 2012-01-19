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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 12:49 BJT

〔香港个股〕港交所拟与沪深交易所成立一家合资公司--CEO

路透香港1月19日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)称,拟在年内与上海证券交易所和深圳证券交易所成立一家合资公司.

港交所行政总裁李小加在一个记者见面会上做出上述表示.

他并称,成立合资公司令其港交所有机会藉此涉足与内地资产挂钩的期货市场.(完)

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--记者 毕晓雯; 审校 黄凯

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