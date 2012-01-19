〔香港个股〕港交所称参与者与资产类别不断演变是未来发展之动力(更新版2)

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* 人民币+股票外资产创新为业务动力--港交所

* 已在考虑推出商品类的产品

* 港交所还将加大基础建设投资

路透香港1月19日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)周四称,香港市场参与者及资产类别的不断演变,是港交所保持未来发展之动力.

港交所表示将进一步在人民币产品、衍生产品,甚至商品产品上有所发展,并加大对基础建设的投资.年内将与上海证券交易所、深圳交易所成立一家合资公司,从而令港交所有机会藉此涉足与内地资产挂钩的期货市场.

"中国内地以及国际投资者的不断加入,以及人民币产品的创新,是港交所不断发展的动力."港交所总裁李小加称.

他表示,今年还将扩大与金砖五国交易所缔结联盟,拟上半年将各自旗下的基准股票指数期货及期权合约在其他四国市场跨境交易.

早在去年8月份,港交所就曾表示,已原则上同意与沪深交易所就在香港成立合资公司一事开始磋商.[DI:nCH0074381]

李小加并称,将争取扩大RQFII(人民币合格境外机构投资者)的额度,以促进以A股为标的之人民币交易所买卖基金的发展.

去年12月中旬,中国证监会(SEC)公布一有助於促进人民币离岸业务发展的新计划.该计划将允许海外投资者投资中国大陆股票和债券,初期额度约为人民币200亿元人民币.截至目前,已有21家机构获批RQFII资格.上述机构均已获得投资额度,其中最多者12亿元,最少者5亿元.

**港交所资本支出将扩大**

而基础建设的的实施将是发展动力的保证.李小加就表示,港交所今年将进一步加大基础设施投资,而提高资本开支或影响毛利结构并导致现金流短期减少.

"计划新增于基础建设方面的开支约为20亿港元."他称.

他表示,香港交易所要发展成一个针对不同价值链阶段、不同产品的业务模式.具体规划包括借鉴内地产品、借鉴国际产品、推出商品指数;覆盖亚洲交易时段,增加人民币结算及抵押品等.

港交所去年第三季净利按年升1.4%至12.4亿港元,低於市场预期.

本地时间下午13:27,港交所股价最新上涨2.18%报131.2港元;过去一个月累计上涨2.8%.(完)

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