〔香港个股〕恒隆地产称其在中国大陆的租赁利润将很快超过香港--主席

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透香港1月19日电---主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产(0101.HK)周四称,其在中国大陆市场的租赁利润将很快超过香港.
该公司主席陈启宗在业绩记者会上作以上表示.
该公司在早盘收市後公布,截至2011年12月31日为止的六个月撇除投资物业重估的基本纯利为16.5亿港元,按年增长29%,受内地项目的贡献和香港租金收益贡献俱增带动.[ID:nCH0093949]
该股早盘已上升逾5%,午盘涨幅扩大至逾7%.大盘恒生指数.HSI升逾1%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。