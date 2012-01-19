〔香港个股〕恒隆地产称其在中国大陆的租赁利润将很快超过香港--主席

路透香港1月19日电---主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产(0101.HK)周四称,其在中国大陆市场的租赁利润将很快超过香港.

该公司主席陈启宗在业绩记者会上作以上表示.

该公司在早盘收市後公布,截至2011年12月31日为止的六个月撇除投资物业重估的基本纯利为16.5亿港元,按年增长29%,受内地项目的贡献和香港租金收益贡献俱增带动.[ID:nCH0093949]

该股早盘已上升逾5%,午盘涨幅扩大至逾7%.大盘恒生指数.HSI升逾1%.(完)