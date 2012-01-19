〔中港热股〕中兴通讯H股收挫逾7%,创五个月以来的最大单日跌幅

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透香港1月19日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(0763.HK)周四收挫逾7%,创五个月以来的最大单日跌幅,交投活跃.其A股则收挫10%至跌幅板.
中兴H股收报22.05港元;其A股(000063.SZ)在深圳交易所达至10%的跌停位,报15.03元人民币.
此前市场有传言称,中兴2011年下半年的业绩可能逊於市场预期;亦有市场人士提到,该股今日暴跌与持有中兴通讯A股的基金公司减仓行为有关.
中兴通讯将於3月份公布全年业绩.(完)
--记者 黄运涛; 审校 屈桂娟
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。