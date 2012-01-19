〔中港热股〕中兴通讯H股收挫逾7%,创五个月以来的最大单日跌幅

路透香港1月19日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯(0763.HK)周四收挫逾7%,创五个月以来的最大单日跌幅,交投活跃.其A股则收挫10%至跌幅板.

中兴H股收报22.05港元;其A股(000063.SZ)在深圳交易所达至10%的跌停位,报15.03元人民币.

此前市场有传言称,中兴2011年下半年的业绩可能逊於市场预期;亦有市场人士提到,该股今日暴跌与持有中兴通讯A股的基金公司减仓行为有关.

中兴通讯将於3月份公布全年业绩.(完)