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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 16:30 BJT

〔香港股市〕恒生指数升至两个月高位,保险及地产类股表现亮丽

路透香港1月19日电---香港股市周四收於两个月高位,金融类股领涨,保险类股表现尤佳,地产类股亦不错,受惠空头回补及多头基金因预期中国市场继续走升而买入.

恒生指数.HSI收高1.3%,至19,942.95点.恒生国企指数.HSCE收高1.7%,至11,138.49点.

沪综指.SSEC收高1.31%至2,296.08点,交易商称,因投资者寄望春节长假後中国政府将出台提振市场举措.

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