〔港股业绩〕恒隆地产基本纯利增29%,股价劲扬近一成(更新版)

中国央行报告： 推动丰富外汇风险对冲工具，推进债券市场对外开放
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
(新增管理层评论及股价表现)
* 去年7-12月基本纯利升29%
* 受内地和香港租金收益俱升带动
* 内地市场仍不明朗,难判断购地时机
* 料内地租金收入很快超越香港
路透香港1月19日电---主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产(0101.HK)在公布去年下半年基本纯利增长29%後,刺激午盘股价最多升近一成.主席陈启宗称,虽然内地信贷似有放松迹象,但市场仍很不明朗,难以判断现时是否适当时机购地.
"去年8月起大家开始较清楚看到中央政府的收紧政策愈来愈有效,市场的成交量和价格下跌,但到12月底似乎有松绑的迹象,特别是信贷方面."陈启宗在业绩记者会上称.
"但这些变化能否持续?我不敢说,(情况)也很不明朗,现时是否买地的时候?大家都不敢说."他说.
恒隆地产在内地的租金收益主要来自上海两个商业综合项目--恒隆广场及港汇恒隆广场.该公司并己在上海以外的二线城市,落实了多个以购物商场为主的商业项目,总投资额逾500亿港元.
是次为恒隆地产将财政年度年结日由6月底改为12月底後的首份六个月业绩.於截至去年12月底止六个月,该公司在撇除投资物业重估的基本纯利为16.5亿港元,按年增长29%.来自内地的租金收入已逐渐与香港看齐.
"去年6月底内地业务的租金收入占比为45%,至年底已升至48%,以此速度成长,很快内地租金收益将会超过香港."他说.
**料由净现金转为净负债**
去年下半年,恒隆地产内地业务的租金收入及溢利分别上升23%和15%,至13.93亿和10.72亿港元.香港业务的租金收入和溢利则分别按年升7%和8%,至14.83亿和12.29亿港元.
至去年底止,恒隆地产手持现金和银行存款达237亿港元,扣除银行贷款和收购去年购入昆明地块的地价後,现金净额约30亿港元.
不过,公司内地在建项目未来几年需继续每年投入数十亿港元的建筑费,陈启宗预期,公司未来一年将会由净现金转为净负债,但他认为对开发商来说,长期处於净现金状况亦非好事.
恒隆地产执行董事何孝昌表示,假设公司悉数动用银行提供的200亿港元备用信贷,负债率会达30-40%,但他说,这假设公司未来要有430亿港元的新投资,这亦不大可能.
受业绩理想刺激,恒隆地产早盘已上升逾5%,午盘涨幅扩大至一成,并以接近全日高位收市,涨9.73%报26.5港元;大盘恒生指数.HSI升1.3%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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