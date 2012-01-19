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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 17:08 BJT

〔中港个股〕民生银行预期2011年度净利将按年增长逾50%

路透香港1月19日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四公布称,预计2011年度净利润将按年增长逾50%.

民生银行2010年净利润为175.81亿元人民币.

民生银行今日H股收涨4.11%,报7.34港元,表现优於大盘恒生指数.HSI1.3%的涨幅.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 林高丽

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