〔中港个股〕中海油服将加快非常规领域发展,料今年全球钻井船费率平稳

* 今年加快在煤层气和页岩气的非常规领域发展

* 将寻求以合营、参股、并购等方式进行技术升级

* 料今年全球钻井船出租费率平稳

记者 雷美珍

路透香港1月19日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)周四称,今年公司将加快非常规领域的发展,不排除以合营、参股、并购等方式寻求技术升级;同时预计,今年全球钻井船的费率将会平稳.

中海油服首席执行官李勇向记者表示,公司目前在非常规领域的发展,主要在陆上煤层气和页岩气项目上试验稠油热采技术,今年并将有一批装备交付,成功後便可转移至海上使用,这样可以大大提高离岸油田的开采力度.

"如果试验过程顺利,最快可能一年就可以拿到海上应用."他说,中海油服对稠油热采技术已研发超过10年时间,去年为其主要客户--中国海洋石油有限公司(0883.HK)试验11口井,单井产量可提高3-4倍.

热采稠油特点是能够把所有燃烧的东西都注到井里,因而大大降低成本.事实上,利用蒸气、热水、废气注入油井从而降低石油的黏度以提高生产的做法,在陆上油田十分普遍,但要搬到海上的成本十分昂贵.

非常规油气资源的埋藏、储存状态与常规油气资源有较大的差别,因此开采难度也较高.但随着容易开采的常规资源逐渐减少,世界石油巨擘亦纷纷转向非常规资源.根据谘询公司Wood Mackenzie的报告显示,常规资源目前在在国际主要石油公司产量中的比重超过三分之二,预计到2020年这个比例将下降至一半.

中海油今年亦大幅提高资本开支,以加大对深水和非常规能源的勘探开发.而埃克森美孚(XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油(RDSa.L)、康菲石油(COP.N)等国际主要石油公司在油砂及非常规油气的投资比例将从9%增加到18%.

李勇说,希望尽快把非常规技术提上一个台阶,因此该公司不排除以合营、参股、并购等方式寻求技术升级.此前中海油向美国切萨皮克能源公司(Chesapeake)(CHK.N)收购两个页岩气项目,李勇说,中海油服可能会与切萨皮克探讨在技术服务方面的合作.

中海油服此前公布今年的资本开支将介乎40-50亿元人民币,与去年基本持平,一改往年提高资本开支的做法.

李勇说,近年世界宏观经济环境动荡,充斥太多不确定性,因此公司采取更稳健的策略,以保持可持续发展.

"如果有任何发展机会,公司不是不可以重新安排其资本开支."他说.

该公司首席财务官李飞龙指出,决定不行使增发A股的权利,但对公司今年以至未来几年的资金安排都不会有影响,也不会妨碍公司财务上的灵活性,若有需要不排除以增发、发债或借款方式筹资.

中海油服去年获得中国证监会审批配发及发行不多於5亿股A股,募集不超过70亿元人民币的资金,主要用於建造油田服务工作船、自升式钻井船、深水三用工作船等项目.[ID:nCH0108968]

去年,受到墨西哥湾作业要求提高、利比亚政局动荡以及中国蓬莱19-3油田漏油事故的影响,对中海油服的业绩造成一定程度的打击,是自2002年上市以来首度录得下滑.

李勇说,"今年应该不会像去年那样倒霉."他并称,预计今年全球钻井市场不会有大起伏,虽然多家世界石油公司增加投资,但新投产的钻井船数量亦有一定增加,因此认为市场出租费率平衡,高端钻井船的费率略有上升.(完)