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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 18:04 BJT

〔香港个股〕六福集团正出售价值约1.25亿美元的股份--IFR

路透香港1月19日电---据汤森路透旗下IFR周四报导,香港珠宝公司--六福集团(0590.HK),该公司正按每股29.15-30.4港元,出售价值约1.25亿美元的股份,以筹资助力业务拓展.

该售价比周四收盘价32.35港元折价6%-9.9%.

高盛(GS.N)负责是次交易.

六福集团周四收跌0.92%,报32.35港元;大市恒生指数.HSI则升1.3%.(完)

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--编译 黄运涛; 审校 林高丽

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