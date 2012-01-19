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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 18:30 BJT

〔香港个股〕永晖焦煤驳斥财务造假指控,称负责会计事务所拥有信誉

路透香港1月19日电---永晖焦煤(1733.HK)周四表示,有报告对公司财务造假的指称,是没有根据的,为其审计的会计事务所是有信誉的,且已进行了尽职审查.

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