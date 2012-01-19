〔香港金融〕外汇基金去年投资回报率仅1.1%,低於过去平均水平(更新版)

(新增细节)

* 外汇基金去年投资收入267亿港元

* 按年大减三分之二

* 投资回报率仅1.1%,低於过去平均水准

* 料今年投资市场继续波动

路透香港1月19日电---香港金融管理局周四宣布,由於去年第四季投资市场略有好转,外汇基金2011年全年仍录得267亿港元的投资收益,但投资回报率则降至1.1%,低於过去三年3.5%的平均回报率.

金管局总裁陈德霖预期,受欧债危机持续,加上美国继续受到高失业率和公共财政等问题困扰,2012年的投资市场的信心会依然十分脆弱,资金流向会继续飘忽不定,市场亦会持续波动.

"金管局已开始并会继续投资多元化的工作,扩大多种类别的投资,包括新兴巿场的股票和债券、人民币资产、私募基金以及海外物业投资."他说,目的是在不影响外汇基金有足够流动资金去维持货币和金融稳定的大前提下,分散风险和提高中、长线回报.

金管局表示,去年第四季外汇基金的投资收入为217亿港元,全年为267亿港元,较2010年的794亿港元大跌三分之二.去年全年来自债券的收益达719亿港元,但香港股票、其他股票和外汇则分别录得242亿、122亿和91亿港元的投资亏损.

外汇基金去年的投资回报率只有1.1%,这较过去三年的平均回报率为3.5%,过去5年及10年分别为3.2%及4.9%都为低,并为自1994年以来的第三低.

"这并不是一个高的回报率,但我希望大家明白,在去年这样大波动和艰难的环境下,外汇基金能够保本,取得正回报已经是好不容易."陈德霖说.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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