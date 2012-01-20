《香港报摘》--经济日报1月20日

--港股上升动力增加,基金追货刺激成交增至788亿港元,恒生指数.HSI二万点关口似乎将是"手到拿来".不过三大券商汇丰、高盛和瑞信昨均发出市况随时有变的警示.

--美国债券价格在去年第四季大幅反弹,令香港外汇基金在债券上的收入显着增长,抵销在股票及外汇上的亏损,全年录得投资收入267亿港元.但在计及需向政府财政储备支付的370亿港元等费用後,外汇基金实是入不敷支,累计盈余减少236亿港元,至5,679亿港元,自2008年以来再度录得下跌.