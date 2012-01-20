《香港报摘》--经济日报1月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--港股上升动力增加,基金追货刺激成交增至788亿港元,恒生指数.HSI二万点关口似乎将是"手到拿来".不过三大券商汇丰、高盛和瑞信昨均发出市况随时有变的警示.
* 其他:
--美国债券价格在去年第四季大幅反弹,令香港外汇基金在债券上的收入显着增长,抵销在股票及外汇上的亏损,全年录得投资收入267亿港元.但在计及需向政府财政储备支付的370亿港元等费用後,外汇基金实是入不敷支,累计盈余减少236亿港元,至5,679亿港元,自2008年以来再度录得下跌.
--港交所(0388.HK)行政总裁李小加在传媒午宴上表示,香港新股上市(IPO)市场发展已极度成熟,再增长的空间有限,而商品市场商机无限,港交所正循不同方向探讨发展的可能性,但强调会主攻中国内地投资者需要.
--易方达(E Fund)计划在2月7日推出"易方达人民币固定收益基金",目标规模11亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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