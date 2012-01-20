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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报1月20日

* 要闻版头条:

--港股上升动力增加,基金追货刺激成交增至788亿港元,恒生指数.HSI二万点关口似乎将是"手到拿来".不过三大券商汇丰、高盛和瑞信昨均发出市况随时有变的警示.

* 其他:

--美国债券价格在去年第四季大幅反弹,令香港外汇基金在债券上的收入显着增长,抵销在股票及外汇上的亏损,全年录得投资收入267亿港元.但在计及需向政府财政储备支付的370亿港元等费用後,外汇基金实是入不敷支,累计盈余减少236亿港元,至5,679亿港元,自2008年以来再度录得下跌.

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加在传媒午宴上表示,香港新股上市(IPO)市场发展已极度成熟,再增长的空间有限,而商品市场商机无限,港交所正循不同方向探讨发展的可能性,但强调会主攻中国内地投资者需要.

--易方达(E Fund)计划在2月7日推出"易方达人民币固定收益基金",目标规模11亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 乔艳红

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