《香港报摘》--信报1月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国内地市场流动性紧张,临近春节,资金缺口扩大,中央不得不"放水"以缓解压力.经济师表示,短期"放水"仅解一时之渴,预计存款准备金率将於3月下调.
* 其他:
--香港投资推广署署长贾沛年称,去年协助303家企业来港开业,创造逾2,700个职位,并估计在欧美经济持续不明朗之下,更多企业会选择在香港设立总部及拓展业务,预期今年来港开业的企业数目将再创新高.
--李宁(2331.HK)称,将分别向私募基金TPG[TPG.UL]和新加坡政府投资公司[GIC.UL]发行本金总额达7.5亿元人民币的五年期可换股债券.同时预期去年度收入将按年下降6-7%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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