《香港报摘》--信报1月20日

* 头版头条:

--中国内地市场流动性紧张,临近春节,资金缺口扩大,中央不得不"放水"以缓解压力.经济师表示,短期"放水"仅解一时之渴,预计存款准备金率将於3月下调.

* 其他:

--香港投资推广署署长贾沛年称,去年协助303家企业来港开业,创造逾2,700个职位,并估计在欧美经济持续不明朗之下,更多企业会选择在香港设立总部及拓展业务,预期今年来港开业的企业数目将再创新高.

--李宁(2331.HK)称,将分别向私募基金TPG[TPG.UL]和新加坡政府投资公司[GIC.UL]发行本金总额达7.5亿元人民币的五年期可换股债券.同时预期去年度收入将按年下降6-7%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 乔艳红

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