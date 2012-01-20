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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:20 BJT

《香港重要政经日程》--1月20日-1月30日

=====================今日香港主要政经消息===========================

1月20日(周五)

--09:30 中国国航(0753.HK)在北京举行股东临时大会.

--14:30 景顺香港就2012年市场展望举行记者会.

--14:30 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.

--16:30 公布12月消费物价指数(CPI).

=====================近日香港主要政经消息===========================

1月23-25日(周一至三)

-- 农历年公众假期.

1月26日(周四)

--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东特别大会.

--16:30 2011年12月进出口数据.

*1月30日(周一)

-- 置富产业信托(0778.HK)公布全年业绩.

--09:30 金威资源(0109.HK)特别股东大会.

--11:00 中国林大(0910.HK)特别股东大会.

--14:30 金界控股(3918.HK)股东特别大会.

--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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