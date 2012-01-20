《香港重要政经日程》--1月20日-1月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息===========================
1月20日(周五)
--09:30 中国国航(0753.HK)在北京举行股东临时大会.
--14:30 景顺香港就2012年市场展望举行记者会.
--14:30 其士泛亚(0508.HK)股东特别大会.
--16:30 公布12月消费物价指数(CPI).
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月23-25日(周一至三)
-- 农历年公众假期.
1月26日(周四)
--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东特别大会.
--16:30 2011年12月进出口数据.
*1月30日(周一)
-- 置富产业信托(0778.HK)公布全年业绩.
--09:30 金威资源(0109.HK)特别股东大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)特别股东大会.
--14:30 金界控股(3918.HK)股东特别大会.
--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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