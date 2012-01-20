《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7615港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高45.03点,或0.36%,报12,623.98点.受助于美国银行和摩根士丹利业绩乐观,以及美国最新一周初请失业金人数降至近四年低位.[ID:nCN1348634] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 200.880 -0.78 38421 15.591 0.85 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.030 4.07 126860 4.045 0.63 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.360 0.69 161089 76.622 0.55 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.020 1.23 102838 21.743 0.20 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 146.200 -1.08 86618 11.347 0.24 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 117.840 -1.09 26000 9.146 0.51 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.370 3.12 575328 64.219 3.16 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.260 2.42 35113 4.134 0.82 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.810 -1.67 321825 14.599 0.69 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.410 1.24 35691 18.946 0.99 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 23.710 2.91 101284 4.601 0.67 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.260 1.51 13786 4.076 1.91 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.470 0.22 7673 1.434 -49.52 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.480 -1.20 49379 0.385 -1.29 (完) --整理 雷美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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