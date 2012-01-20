《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月20日

路透香港1月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7615港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高45.03点,或0.36%,报12,623.98点.受助于美国银行和摩根士丹利业绩乐观,以及美国最新一周初请失业金人数降至近四年低位.[ID:nCN1348634] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 200.880 -0.78 38421 15.591 0.85 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.030 4.07 126860 4.045 0.63 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 49.360 0.69 161089 76.622 0.55 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.020 1.23 102838 21.743 0.20 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 146.200 -1.08 86618 11.347 0.24 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 117.840 -1.09 26000 9.146 0.51 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.370 3.12 575328 64.219 3.16 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.260 2.42 35113 4.134 0.82 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.810 -1.67 321825 14.599 0.69 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.410 1.24 35691 18.946 0.99 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 23.710 2.91 101284 4.601 0.67 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.260 1.51 13786 4.076 1.91 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.470 0.22 7673 1.434 -49.52 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.480 -1.20 49379 0.385 -1.29 (完) --整理 雷美珍