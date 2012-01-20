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亚洲 | 2012年 1月 20日 星期五 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--1月20日

路透香港1月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7615港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高45.03点,或0.36%,报12,623.98点.受助于美国银行和摩根士丹利业绩乐观,以及美国最新一周初请失业金人数降至近四年低位.[ID:nCN1348634]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  200.880   -0.78      38421            15.591       0.85
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.030    4.07     126860             4.045       0.63
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.360    0.69     161089            76.622       0.55
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.020    1.23     102838            21.743       0.20
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  146.200   -1.08      86618            11.347       0.24
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  117.840   -1.09      26000             9.146       0.51
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.370    3.12     575328            64.219       3.16
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.260    2.42      35113             4.134       0.82
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.810   -1.67     321825            14.599       0.69
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.410    1.24      35691            18.946       0.99
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   23.710    2.91     101284             4.601       0.67
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.260    1.51      13786             4.076       1.91
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.470    0.22       7673             1.434     -49.52
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.480   -1.20      49379             0.385      -1.29 (完)

  --整理 雷美珍

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