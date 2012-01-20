〔香港个股〕李宁向TPG和GIC发行7.5亿元可换股债券,控股股东并向TPG售股

* 李宁向TPG和GIC发行7.5亿元可换股债券

* 控股股东李宁向TPG出售约3.5亿港元股份

* 2011年收入预计按年下降约6-7%,净利率降约7-8个百分点

路透香港1月20日电---中国主要体育用品零售商--李宁(2331.HK)周五表示,将向私募股权投资公司TPG[TPG.UL]和新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]发行本金总额7.5亿元人民币的可换股债券;此外其控股股东李宁同时向TPG出售价值约3.5亿港元的股份.

李宁的公告称,完成售股及假设可换股债券获悉数兑换股份,TPG将持有该公司约1.42亿股,或12.1%的股份.

於周三起停牌的李宁将於今早复牌,前收市价报6.72港元.

公告称,公司将向TPG和GIC分别发行本金额为5.61亿港元及1.89亿港元的五年期可换股债券,年利率为4%,初步兑换价为每股7.74港元.

公告又称,其控股股东--公司主席及执行董事李宁的家族信托受托人已於1月20日同意以代价3.498亿港元向TPG或其联属方出售5,300万股李宁公司的股份,占现有已发行股本约5.02%.与此同时,李宁又按每股6.6港元向公司行政总裁张志勇在内的高级人员出售共400万股股份,占现有股本约0.38%.

完成售股後,李宁的持股量将为2.68亿股,相当於现有股本25.4%,或发行可换股债券後的经扩大股本约22.83%之权益.

公司又发表2011年业绩预估及2012年展望称,受到订单增长乏力和回收部分经济商库存影响,集团2011年收入预计按年下降约6-7%;毛利率下降1-1.5个百分点,整体费用率增加7-8个百分点,而政府补助收入下降.

"综合上述因素,预计2011年净利率较2010年的11.7%下降约7-8个百分点."公告称.

展望今年,公司称,面对当前中国体育用品行业的挑战,集团在2012年将继续积极地执行变革策略.(完)

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