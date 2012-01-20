〔港报财经评论〕QE3前夕两个情境--信报1月20日

QE3前夕两个情境/习广思

再谈这两日提及的轮动情况,内银股昨天再发力,但很快已经由落後的建行(0939.HK)担任主力,细型内银股动力减弱.恒指成分股内,由香港地产股接力,恒隆地产(0101.HK)股价上升9.735%,中期业绩是否如此理不重要,反而这张业绩是时来运到的东风,长实(0001.HK)上升4.76%,新地(0016.HK)升3.55%,九仓(0004.HK)升6.91%.一些落後蓝筹如和黄0013.HK、友邦(1299.HK),欠的就是一阵东风.国企指数一样以炒落後为主,中铝(2600.HK)、平保(2318.HK)急升,“有心人”捉落後,况味甚浓呢.惠理(0806.HK)配合大成交,股价急升9.6%,这会否是一个启示?对於2012年,惠理基金经理的豪情壮语是:“今世最平”.如果以估值入手,眼下港股残股一箩箩,但反弹得最快的也是一批跌到残的二三线股份,故基金赶入市,还是翻兜买开买熟的基金股.

国指突破long China这轮港股反弹与过去3个月表现最重要的分别是,港股重新在中国因素带动下反弹,暂时摆脱欧债危机阴霾,美国衰退担忧.去年港股最致命的不是欧债危机,反而是沽空中国和民企风暴,令到外资芬佬对中资股信心薄弱,故下半年港股表现较欧美还要差,故近期港股走势是在跑赢欧美,投资者可留意欧美股市气氛虽稳定,但未见像恒指般的急升情况.另一个分别,港股这轮回升由中资股带领.昨天国企指数突破11月初反弹高位,现水平正是9月初欧债前的反弹高位,能否再下一城,今天或有答案.股市在反弹,谁还会在乎QE3吗?联储局在下周新春期间会进行议息.债王说,即使联储局在1月不进行QE3,相信下半年仍会有新一轮QE3,而且规模可达5,000亿美元.事实上,近期美国就业数据改善,汽车生产数据改善,中小企信心有复苏迹象,此际推出QE3可谓浪费弹药,多个委员会成员已经表态,毋须推出QE3.

眼下美国经济似有起色,但由政客、市场,甚至经济学者,其实无人敢提出复苏来临,最具代表性的数据是十年美债息只有1.89厘.事实是,投资市场波动,经济也一样,美国经济有机会呈现时快时慢格局,眼下正是走得较快的时间.至於什麽时候会慢下来?市场预期时间会在今年中,也就是大家预测QE3出现的时间.(B02)

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欧罗上升动力未足/苏子

欧罗兑美元一如所料,在一片看淡声中,自上周五的1.2622低位强力反弹,昨天亚洲市汇价已见突破20天SMA的1.2865阻力.到欧洲入市後,更进一步突破上周五所造的1.2878高位,破位後暂时最高曾见1.2908水平.不过,昨天欧罗兑美元在升破20天SMA阻力後的上升动力却远逊於预期,因汇价在升破20天SMA阻力後,仍在20天SMA阻力附近争持了一段较长时间,未见爆炸性上升,而且在欧罗兑美元上升的同时,澳元兑美元、纽元兑美元及英镑兑美元却未见同步出现凌厉的升势,故欧罗兑美元昨天的破位暂时仍未能百分百确定为真突破.

本来视20天SMA为极关键的阻力位,并相信欧罗兑美元在突破此阻力位後,可以迅即升至1.29关口以上并企稳之上波动,但就昨天亚洲市及欧洲市早段,汇价升破20天SMA後的上升动力并不明显的情况来看,相信市场上的欧罗庞大短仓并未因为欧罗兑美元升破20天SMA阻力而开始平仓,反而更有在破位後”愈升愈沽”的迹象出现,因此才令欧罗兑美元在升破20天SMA阻力後呈现好淡争持的局面.从昨天欧罗兑美元的即市价位走势来看,估计不少看淡的投资者已把关键阻力位从20天SMA推高至1.30心理关口甚至本月3日的1.3077高位,因此这些大看淡的投资者或要待汇价正式升破此两大阻力关口後才会正式作出平仓的行动.

事实上,目前支持欧罗汇价进一步上升的动力,主要便是来自市场上庞大的补仓买盘所驱动.因此,只要市场上那些大淡仓一直无意离场,反而更积极地采取逢高沽出的策略,相信欧罗兑美元便较难受惠於补仓买盘的支持,反而更可能因为市场上庞大的沽售力量战胜了买盘力量,使欧罗兑美元再次顺从市场情绪走.如欧罗兑美元的走势真的成功顺着市场情绪走,基於期货市场上的净短仓合约实在过於庞大的关系,担心汇价稍後一旦再创今年新低,届时的跌势可能会是一发不可收拾,看淡的投资者将会大丰收.故昨晚欧罗兑美元能否进一步展开更有力的升势并明显企稳在1.29关口以上波动及收市,相信对汇价的短期走势极具启示作用.

如昨晚欧罗兑美元未能继续走高,反而更回落至20天SMA附近收市,则日线图上便会呈现射击之星的不利形态,不利汇价的短期走势.反之,若然昨晚汇价可以发力再升并且明显高收,相信汇价将有力突破并挑战1.3077的今年高位,届时看淡的投资者或出现兵败如山倒的情况.由於昨天亚洲市及欧洲市早段并未出现在突破20天SMA阻力後挟欧罗短仓的情况,故相信目前看淡的投资者的力量仍然可以主宰着市场.因此,若欧罗兑美元在昨晚未能明显高收,则策略上宜顺着市场大势,采取逢高沽出的策略.(B08)