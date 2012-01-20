〔港报财经评论〕扑20,000闯关须守关--经济日报1月20日

扑20,000闯关须守关/林瑞芬

市传IMF计划扩大拯救基金规模,欧元靠稳.高盛业绩胜预期.中国内地拟放宽银根等,带动港股抽升,恒指昨升1.3%至19,942收市,这只活兔翘尾,果然令股民皆大欢喜.恒指距20,000尚余数十点,现在估20,000突破与否似乎意义不大,反而估能否企稳20,000确认突破,按今周看好的投资者挟淡仓之势强,不排除一试20,000或略破.但後市关键是能否企稳其上,这恐怕要春节後分晓.技术上,支持上移至19,000,如能确认上破,进一步回补裂口21,000-22,000.相反,受制20,000就要看番19,000.鱼缸中,近周确出现少见的大涨小回势头,博大雾炒作一定有.对2、3线股而言,去年度动辄跌50%-60%,跑输大市,如此脆弱,一来业绩或受较大冲击,二来基金撤资减仓没承接,跌多了望弹多些.惟中兴通讯(0763.HK)及永晖焦煤(1733.HK)昨无端端逆市急挫7%及9%,两股虽公告没有市场所传坏消息,但个股如此脆弱也难掩2、3线股仍满布地雷阵的现实,无怪乎大户集中重磅股狙击,昨日尤以香港地产股为追货对象.

紧贴国情捕捉政策风向,商务部新闻发言人沈丹阳指,商务部会同财政部、人行研究的消费激励政策,已有初步思路,下一步或考虑家庭用的太阳能产品销售给予财政激励.引发太阳能概念股异动,信义玻璃(0868.HK)昨升2.3%,保利协鑫(3800.HK)及卡姆丹克(0712.HK)更分别涨9%及15%.以催谷内需稳经济,以上政策思路料成真,相关太阳能概念股今年应有运行,具冒险精神的可考虑候回吐一吼.

龙年中国内地银根及政策料趋松多於紧,有利股市,只是途中难预计欧债如何发展,拉股市後腿,股民千万不要搏老命,万事留有一手.市场大户今周就巧用一招逆市场思维而行,在标普降欧元国评级後挟上.目前市场预期中国内地在春节後下调存准率,若下周真的公布结果,或甚至没有如预期降存准率令人失望,则要揣测大户会否再用逆市场思维法,在好消息确认後收手套利!兔年总算苦尽甘来,今周提早派红包给大家,讲意头小投资者多少都要袋落袋过年,食糊至少一半.外围市变幻莫测,不担保下周一至三,欧美市况之变化.恒指在去年10月见底大反弹後,升跌都是一级级数,如11月先由20,000到19,000,再由19,000到18,000,然後由18,000到19,000又争持近2个月,今周突破19,000到20,000,抵20,000附近或要争持一番,一步到位爆上21,000、22,000不太易.(003)

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监管机构松手,内银预期领涨/余少文

国企指数升破11,000点,下一站是11,500点,第二站是12,500点,除了保险股是火车头外,内银股可能获监管机构打救,放松部分贷款风险权动以及首季新增贷款增幅,跟保险股担任领涨双头马车.中国内地股市反弹超过1%,再成为中资股走高动力,国企指数升185点或1.7%,收11,138点,成交额224亿港元,可惜只有73%主板H股可以随大市上升.红筹指数则升37点或1%,收3,875点,成交额增加至83亿港元.联想集团(0992.HK)创一年高位,成为指数走高主要功臣.由於国指已升越11,000点,下一阻力会是俗称牛熊分界线的250天线,如顺利突破便可挑战过去四个月反覆上升形成的上升通道顶部.而国企沽空额虽增加至32亿港元,是一个半月以来最多的一日,被沽空国企数目维持81只,沽压并没有因为国指升越11,000点而显着增加,加上11,000点由阻力变成支持位,只要指数守11,000点水平,今日以及下周四,即兔年最後一个交易日和龙年首个交易日,都有机会以升市来庆祝.

保险股为昨日升市火车头,另一指数比重最大的内银股也发力,相信是受到外电报导,指人民银行因应出口放缓以及房地产市场调控威胁经济增长,允许五大国有商业银行第一季度增加放贷规模,增幅会是同比增长5%以上.而今年四个季度的信贷发放规模比例应控制为30%、30%、20%、20%.然後是银监会正在推迟商业银行监管新标准的实施时间,并可能会下调商业银行对中小型企业贷款的风险权重,当中个体工商贷款风险覆盖率由100%下调至75%、中小微企业贷款则由75%降至50%.同时亦指出银监会尚未确定新资本充足率的具体计算办法,及没有透露最终实施期限.

银监会已推延监管新标准实施时间,惟一旦确认放宽中小企业的贷款风险权重,可令银行减少贷款拨备率,从而增加盈利.而内银股资本充足率基本都达到银监会要求,惟部分仍要补充资本,为日後增加放贷能力作准备.至於放宽放贷规模,建设银行(0939.HK)、工商银行(1398.HK)、农业银行(1288.HK)、中国银行(3988.HK)和交通银行(3328.HK)去年首三季新增贷款,较前年底增长10%-12%.(010)