〔港报社评〕欧债危机暂缓,欧衰退迫眼前--经济日报1月20日

法国、西班牙昨卖债续受捧,反映欧洲央行水浸市场缓欧债危机手法,暂取成效.但德国昨下调经济增长预测,世界银行前天更指欧洲已步入衰退,凸显欧洲顽疾深重,尤其衰退或令债务危机再爆,受累的不只是欧洲而是全球.国际评级机构标普日前再开铡,斩低欧元区九国及欧洲金融稳定机制(EFSF)的信贷评级,但市场早已消化,欧猪国近日连番卖债顺利,法国、西班牙昨拍债结果亦胜於预期,法国10年期国债孳息率为3.1厘,低於上周水平.西班牙10年期国债孳息亦大幅下滑至约5.4厘.

欧央继去年底向欧洲银行贷出近5,000亿欧元的三年期长期资金後,仍不断在二手市场买入欧猪国债,令市场开始相信,欧央会用尽一切手段阻欧债爆煲.市场近日甚至传出欧央下月再推的次轮长期低息贷款金额,加倍至一万亿欧元,誓要令市场水浸至投资者恢复信心为止.故欧洲银行虽将贷来的资金又存回欧央,市场却仍有信心买欧债,令其债息下降.惟欧债短期仍需面对两大关口,即希腊削债谈判与欧盟财政协议能否过关,更重要的是欧央放水行动只能治标不能治本,尤其恐经不起衰退考验.

继世界银行前日指出,欧洲已进入经济衰退期,并下调欧元区今年经济预测至负增长0.3%,欧洲经济龙头德国亦在三个月内两度调低其今年经济预测,最新预测只得0.7%,显见德国亦深知情况恶劣.欧洲衰退与债务问题是恶性循环、互相拖累,试想强如德国面对经济预测不断下调,政府在编制财政预算时,便不得不降低收入预测,并因应要减开支以控财赤,但这又会加重经济下沉压力,再令政府债务上升,还债能力下降.龙头德国如此,其余法国、意大利以及欧猪国自然更堪虞.若损及市场信心,随时可令欧债危机再恶化.

欧债危机无法真正解决、欧洲经济前景黯淡,无论是欧洲银行从国际班资回欧救驾,抑或不得已要减少进口,都将进一步打击环球经济.故此,欧洲近日卖债成绩见好,虽属喜讯,但不足以宽心,欧洲经济衰退的现实,各界不得不面对,如何冲击对欧债危机与环球经济,投资者对此绝不能掉以轻心.(A03)