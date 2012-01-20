〔港报社评〕猩红热"变恶"家长倍小心--星岛日报1月20日

猩红热去年夺去两个小朋友的生命後,前日再夺一命.最近一年猩红热在粤港澳肆虐程度大增,今次夺命魔爪更罕见地伸向十岁以上的少女.专家怀疑可能出现细菌变种.由於此菌无处不在,家长在新春期间要特别注意小朋友卫生.

卫生防护中心昨晚公布多两宗严重猩红热个案,一位14岁女中学生前晚死亡,另一名11岁小学男生则在医院深切治疗部接受抢救.以往感染猩红热者多是10岁以下的小朋友,年纪稍长者都有较强的抵抗力,就算染病都情况轻微.现在病菌"变恶",连10岁以上的少年亦可能出现严重情况,由医生到家长,都要提高警惕.

猩红热主要透过喷嚏等呼吸道分泌物传染.香港学校过去的集体性爆发只属於小型,而且经过多次传染病高峰期,在消毒防护方面,已经驾轻就熟.春节假期这两天开始,学校成为传染温牀的机会较微,反而家长要注意本身家居卫生,带小朋友拜年时,亦要加倍留意.

猩红热如果及早发现,基本上能够治瘉,家长毋须如惊弓之鸟,整个假期把小朋友关在家里,过年都过得不开心.家长只要提高警觉,已可大减小朋友染病机会,就算染病也可提早发觉延医诊治.

医生方面更要提高警觉.今次不幸去世的女生,家人带她去看过三间诊所五次医生,都未能对症下药,到病情急转直下,送到医院已返魂乏术.究竟当中有没有涉及医疗疏忽,还是病菌变种令医生措手不及,有待当局追查.现在当局公布了10多岁少年感染此病至死的新个案,家长和医生就要加倍防范病菌变恶的威胁.(A06)