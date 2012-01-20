〔港报社评〕失业未成趋势,促经济转型适时--信报1月20日

香港统计处昨日公布最新就业数据,去年10月至12月香港的劳动人口总数3,778,000人,失业人数只有116,100人,就业不足人数仅53,800人,失业率再次回落至3.3%.数据显示,早前两次上升的失业率似乎并未形成趋势,香港经济增长在欧债危机阴霾不散下虽然放缓,但至今未构成重大冲击,以失业率而言,香港可说仍维持充分就业.

事实上,根据港府公布的资料,去年香港经济全年增长可达百分之五,整体通胀率则为5.2%.未来三年,由於香港会继续加强与中国经济融合,在国家十二五规划下,可以继续发挥香港独有的优势和功能,预测2012至2015年的本地生产总值实质趋势增长率,可保持为每年4%,与过去10年的趋势增长率大致相若.在此情况下,香港失业情况应该不会严重恶化.香港社会整体失业率回落之同时,金融、地产行业却出现裁员的威胁,说明了香港的经济结构失衡.经历两次金融危机後,香港过去数十年来以金融地产为核心的经济结构,已与本土实体经济脱节,受外在因素的影响远在内在因素之上.

汇丰是跨国集团,自从国际化及大力拓展投资银行业务後,面对的是全球性风险.过去几年,欧美经济萎缩不前,金融海啸後去杠杆化长期持续,集团盈利能力大受损害,即使香港和亚太区业绩理想,为了维持集团的竞争力,开源之余,节流势所难免,裁员瘦身自属必然.中原是地产代理业界翘楚,金融海啸後,集团曾经公开表示地产代理业将会进入冰河时期,必须大幅裁员.殊不知在欧美国家竞相以量化宽松货币政策救市,大量游资涌入香港,地产物业再度成为奇货可居的投资对象,带动楼市畸形畅旺,地产代理业大蒙其利.

回归後,香港经济一直未能成功转型,依然以金融和地产业为主要支柱,现时金融和地产业萎缩证明不致全面冲击香港经济,港府正好把握时机,以积极进取政策促进香港经济转型,为社会未来的经济持续稳定发展,奠定坚实基础.且看今年行将宣布的财政预算案,能否秉承曾荫权最後一份施政报告的宣言,承先启後、继往开来,展示新思维,带领香港经济稳步向前,持续发展.(A02)