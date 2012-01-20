〔中港个股〕中国太保称其股东凯雷集团已减持1,800万股,持股降至5%以下

路透香港1月20日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)称,接获其股东凯雷投资集团(Carlyle Group)[CYL.UL]通知,後者已於1月18日出售了公司1,800万股H股,持股降至5%以下.

中国太保周四晚的公告称,本次减持後,凯雷集团仍持有中国太保约4.25亿股H股,持股比例由5.15%下降至4.94%.

根据联交所的规定,持股5%以下的股东,无需就进一步减持股份作出申报.

去年中,凯雷集团已减持了中国太保2.5亿股股份,每股参考价为30.9-31.4港元,套现高至78.5亿港元.[ID:nCN1856465]

中国太保周四收盘价报24.35港元.(完)

浏览中国太保其他新闻,请点选[2601.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)