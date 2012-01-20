〔中港个股〕中国太保称其股东凯雷集团已减持1,800万股,持股降至5%以下

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月20日电---中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)称,接获其股东凯雷投资集团(Carlyle Group)[CYL.UL]通知,後者已於1月18日出售了公司1,800万股H股,持股降至5%以下.
中国太保周四晚的公告称,本次减持後,凯雷集团仍持有中国太保约4.25亿股H股,持股比例由5.15%下降至4.94%.
根据联交所的规定,持股5%以下的股东,无需就进一步减持股份作出申报.
去年中,凯雷集团已减持了中国太保2.5亿股股份,每股参考价为30.9-31.4港元,套现高至78.5亿港元.[ID:nCN1856465]
中国太保周四收盘价报24.35港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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